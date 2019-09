A sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios coloca o PS a dois deputados da maioria absoluta (114 e 37,9% dos votos), enquanto o PSD alcançaria 23,6% e 67 parlamentares, o pior resultado do partido em eleições legislativas.

O BE com 9,8% (18 deputados), a CDU com 8,6% (16), o CDS-PP com 6,3% (16) e o PAN com 5,2% (seis deputados), fecham a representação na Assembleia da República dos partidos concorrentes às legislativas de 06 de outubro.

A sondagem da InterCampus foi feita com 801 entrevistas telefónicas realizadas no continente entre 02 e 11 de setembro e tem uma margem de erro de 3,5%.

O estudo feito pela Aximage para O Jornal Económico regista um aumento da vantagem do PS sobre o PSD, mas também abaixo da maioria absoluta.

Os socialistas alcançariam 38,4% dos votos, enquanto o PSD ficar-se-ia pelos 20,6%, o pior resultado de sempre em eleições para a Assembleia da República.

Na sondagem da Aximage, o PAN ultrapassa o CDS-PP nas intenções de voto, 4,9% contra 4,6% dos centristas. O BE fica no terceiro lugar com 10,2% e a CDU com 5,4% fecham o leque dos partidos representados no parlamento.

A amostra da sondagem da Aximage para O Jornal Económico foi constituída por 985 entrevistas telefónicas realizadas entre 01 e 08 de setembro e a margem de erro é de 3,10%.