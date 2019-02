O candidato do PS/Açores, tal como aconteceu com a lista de 2014, deverá ser o quinto dos 21 efetivos, adiantou à agência Lusa a mesma fonte dos socialistas.

Na última reunião da Comissão Política Nacional do PS, na quinta-feira à noite, em Lisboa, o secretário-geral socialista, António Costa, afirmou que os candidatos a indicar pelas estruturas dos Açores e da Madeira teriam uma colocação na lista europeia entre os lugares considerados de eleição quase garantida.

André Bradford, ex-secretário regional da presidência no último executivo liderado por Carlos César, entre 2008 e 2012, vai substituir na lista europeia do PS, como candidato indicado pelos Açores, o atual eurodeputado Ricardo Serrão Santos, que, em 2014, entrou no quinto lugar dos efetivos.

A decisão de escolher André Bradford, jornalista de profissão, licenciado e mestre em Ciências da Comunicação, de 48 anos, foi tomada em reunião da Comissão Regional do PS/Açores – o órgão máximo desta estrutura entre congressos.

Nas eleições europeias de 2014, o PS venceu as eleições com 31,8% dos votos e elegeu oito eurodeputados.

O cabeça de lista do PS às eleições europeias, que, tudo indica, será o atual ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, será formalmente apresentado no próximo sábado, em Gaia, durante a Convenção Europeias deste partido.

Os restantes nomes da lista europeia do PS, que será “rigorosamente” paritária em termos de género, será depois aprovada em reunião da Comissão Política Nacional do PS já marcada para o próximo dia 28.

Nos meios socialistas, considera-se quase certo que na lista europeia do PS, entre os lugares cimeiros da lista, voltem a figurar os nomes dos atuais eurodeputados Maria João Rodrigues, Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho.

Pela parte do PSD, no que respeita aos Açores, tal como a agência Lusa avançou em primeira mão este mês, o candidato será Mota Amaral, antigo presidente do Governo Regional e da Assembleia da República.