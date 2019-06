“O vice-presidente encontra-se indiciado de crimes graves, mas prefere manter-se no exercício do cargo, opção que ou pode sugerir mero apego ao poder ou uma perceção errada da conduta que lhe é exigida no exercício de funções públicas. Para o PSD, o vice-presidente também deveria renunciar, para permitir uma defesa livre de quaisquer interferências ou suspeições”, escreve a distrital do PSD do Porto, em comunicado.

No domingo à noite, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto renunciou ao cargo após ser detido no âmbito da operação judicial “Teia” e, na segunda-feira, foi divulgado que a presidência da autarquia seria assumida pelo seu 'vice', Alberto Costa, que o PSD diz ter sido constituído arguido em dezembro devido à operação “Dennis”.

“A gestão da coisa pública exige comportamentos e padrões éticos consentâneos”, alerta a distrital social-democrata.

O PSD regista “a decisão pessoal de Joaquim Couto”, mas diz “estranhar e não compreender que Alberto Costa permaneça em funções, sabendo-se que, em dezembro último, também foi constituído arguido no âmbito da denominada Operação “Dennis”, facto bastante para renunciar ao cargo que ocupa”.

Os social-democratas consideram estar em causa “uma clara e impercetível dualidade de critério que pode, por um lado, minar a confiança dos tirsenses na liderança do município e, por outro lado, condicionar as decisões e o trabalho que os tirsenses esperam do executivo municipal”.