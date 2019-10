Após a deteção de irregularidades quanto aos votos dos círculos da emigração para as Legislativas, o PSD apresentou uma reclamação ao Tribunal Constitucional a pedir a revisão dos resultados. Com esta ação, a publicação dos resultados fica suspensa, pondo em causa as tomadas de posse da Assembleia da República e do Governo, sendo que este órgão de justiça tem de decidir sobre a queixa até segunda-feira.

Nesta medida, avançada pelo jornal Público, o PSD pretende que haja uma reavaliação dos votos dos círculos da emigração, o que, por sua vez, obriga à suspensão do envio dos resultados eleitorais das eleições legislativas por parte da Comissão Nacional de Eleições para publicação em Diário da República. Sem esta publicação, tanto a Assembleia da República como o Governo não podem tomar posse, ações que estavam previstas para terça e quarta-feira da próxima semana. O diário confirmou também que a reunião da conferência de líderes para preparar a primeira sessão plenária, marcada para hoje, foi cancelada. Escreve o jornal que a queixa foi apresentada ao Tribunal Constitucional e que este "está a proceder à notificação dos mandatários das diferentes candidaturas para serem ouvidos sobre o assunto", sendo que "sociais-democratas querem que os votos nulos sejam contabilizados como abstenção". A percentagem de votos dos emigrantes nulos (22,33%) foi uma das surpresas da contagem dos votos dos emigrantes, concluída quinta-feira, tendo sido anulados 35.331 boletins, de um total de 158.252 boletins recebidos de emigrantes portugueses. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.