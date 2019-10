Marcelo Rebelo de Sousa indigitou esta terça-feira António Costa como primeiro-ministro do XXII Governo Constitucional. Terça-feira, dois dias após as eleições legislativas e depois de ouvidos todos os partidos com assento parlamentar, mas antes de todos os votos estarem contados.

O facto de não se saber quem são os quatro deputados que falta eleger, dois pelo círculo Europa, outros dois pelos círculo Fora da Europa, não interessa nada. Temos, ao que parece, uma democracia assim-assim.

Tradicionalmente, é verdade, estes quatro deputados distribuem-se entre PS e PSD. Mas estas eleições, bem sabemos, têm algo de incomum - três novos partidos foram eleitos para a Assembleia da República: Chega, Iniciativa Liberal e Livre. Teria a sua graça, por isso, se os dois círculos cujos resultados estão por apurar elegessem um deputado fora do expectável.

No entanto, e ainda que tudo se mantenha como antes, pergunto-me como se sentirão os 1.465.950 eleitores emigrantes. É que além de continuarem a eleger apenas quatro deputados, apesar de entre 2015 e 2019 o número de eleitores registados ter aumentado de 78.253 para 895.515 na Europa e de 164. 273 para 570.435 no resto do mundo, o voto de cada uma destas quase 1,5 milhões de pessoas parece não interessar. É, pelo menos, este o sinal dado pela Presidência da República e por quem aprova estas leis.

A somar à aparente indiferença, muitas queixas de eleitores fora de Portugal impedidos de votar por não terem recebido nas suas moradas os boletins de voto - ou por terem de conduzir horas intermináveis para se deslocarem a um consulado. As histórias multiplicaram-se e podem ser lidas em quase todos os jornais e redes sociais.

A Comissão Nacional de Eleições declinou responsabilidades, alegando que, de acordo com a lei, "a logística e as finanças eleitorais são da responsabilidade da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que procede, designadamente, à produção e envio dos boletins de voto aos cidadãos recenseados no estrangeiro que optaram por votar por via postal". Mas confirma: até 9 de Outubro, 131.967 portugueses não tinham recebido os envelopes com os boletins de voto. Repito o número: 131.967 eleitores. Uma democracia a sério não pode ter destas fragilidades.