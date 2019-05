Entre 8 e 19 de julho, a Comissão Política Nacional promoverá reuniões com as Comissões Políticas Distritais para análise das propostas e, “em finais de julho, a Comissão Política Nacional e o Conselho Nacional aprovam as listas de candidatos”, lê-se no texto.

Na mesma altura, serão aprovadas “as linhas gerais do Programa Eleitoral do Governo” do PSD.

José Silvano pede ainda às distritais que, “no sentido de facilitar o cumprimento da Lei da Paridade”, solicitem às respetivas secções “a indicação de pelo menos dois nomes – um de cada género”, pedindo também que as propostas sejam acompanhadas por súmulas curriculares dos candidatos.

Segundo o calendário aprovado na quarta-feira à noite, as reuniões das assembleias regionais e distritais do PSD devem realizar-se entre 2 e 15 de junho e as reuniões com as secções entre 16 e 24 de junho.