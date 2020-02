Além disso, acrescenta o vereador do PSD, a proposta agora apresentada não foi ponderada, porque pressupõe que “uma solução radical” num ponto de Lisboa resolve um problema ambiental de escala global.

“Não resolve em nada, nem o caminho passa pela anulação da cidade e da economia sem bom senso”, diz o autarca, acusando o presidente da Câmara de Lisboa de estar cada vez mais afastado do dia a dia das pessoas.

Na nota, João Pedro Costa lamenta ainda o facto de Fernando Medina reincidir em apresentar propostas ao público sem as dar a conhecer primeiro aos vereadores da autarquia, que sabem o que se passa na cidade pela comunicação social.

“Uma decisão destas não se pode tomar de forma prepotente, deslumbrada, não anunciada e sem um debate sério”, afirma, reforçando que a convergência com as metas ambientais deve ser uma prioridade, mas deve igualmente ser “ponderada, justa e socialmente integradora”.

João Pedro Costa deixa ainda um desafio ao presidente da autarquia, sugerindo-lhe que “deixe o motorista e passe a usar exclusivamente a Carris.

“Deixe os filhos na escola com a Carris, siga depois para os Paços do Concelho com a Carris, e daí para os almoços e reuniões, faça as compras da casa, vá buscar os filhos à escola, vá ao médico, sempre na Carris e de bicicleta. Só depois tem autoridade para pedir o mesmo”, desafia.

A ZER abrange parte das freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia e Santo António, sendo delimitada a norte pela Calçada da Glória, Praça dos Restauradores e Praça do Martim Moniz, e a sul pelo eixo formado pelo Cais do Sodré, Rua Ribeira das Naus, Praça do Comércio e Rua da Alfândega.

Esta zona de emissões reduzidas é delimitada a nascente pela Rua do Arco do Marquês de Alegrete, Rua da Madalena e Campo das Cebolas, e a poente pela Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia, Rua Nova da Trindade e Rua de São Pedro de Alcântara.

O projeto apresentado por Fernando Medina prevê também a proibição da circulação automóvel na faixa central da Avenida da Liberdade entre os Restauradores e a Rua das Pretas e a reposição do modelo original de circulação ascendente/descendente nas laterais da avenida.