Assim, até às 09:00 de terça-feira, apenas se realizarão os partos eminentes e/ou emergentes, sendo as grávidas em trabalho de parto "com condições de transferência em segurança", encaminhadas para a Unidade Hospitalar de Faro.

"A carência de profissionais ao nível da especialidade de pediatria na unidade Hospitalar de Portimão é reconhecida. O conselho de administração tem trabalhado com empenho no sentido de garantir todas as escalas, no entanto por motivos alheios ao órgão de gestão, haverá dificuldade em assegurar períodos da referida escala”, justificou a administração do CHUA.

Para o PSD/Portimão, “nesta ampla área geográfica, ficar sem resposta pediátrica e para as mulheres em trabalho de parto durante quatro dias no Hospital do Barlavento Algarvio, é alarmante”.

Os social-democratas adiantam que vão apresentar “o pedido para uma audiência local dos intervenientes com responsabilidade nesta nova falha na saúde portimonense e algarvia”.