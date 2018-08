“O PSD do Porto é contra as atuais construções em curso na Arrábida. Não só o PSD do Porto é contra estas construções, como consideramos que a Câmara Municipal tudo deveria procurar fazer para que estas não se concretizassem”, lê-se numa carta aberta da Comissão Política da Concelhia do PSD/Porto ao presidente da autarquia, o independente Rui Moreira.

Garantindo que o partido “não diaboliza” o investimento privado, o PSD entendeu que num “momento de maior pressão imobiliária” a Câmara deve reforçar o seu papel de regulador e focar-se na proteção e salvaguarda dos “elementos diferenciadores” da cidade, gentes e património arquitetónico.

Acreditando que os portuenses também não querem as construções em curso, a concelhia do PSD recorda que a Ponte da Arrábida foi classificada como Monumento Nacional a 24 de junho de 2013, havendo desde dia 7 de outubro desse ano a “vontade expressa” da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) de alargar a sua ZEP, e questiona Rui Moreira sobre o porquê de ainda não a ter aceitado.

O PSD pergunta também que diligências concretas tomaram o autarca e o seu Executivo, desde que tomaram posse em 2013, para concretizar o alargamento da ZEP.

E interroga sobre que interesse público presidiu à proposta feita a 30 de abril de 2018 pela Câmara para criar uma área urbana 3 que exceciona os terrenos da Selminho da ZEP e procura dar viabilidade construtiva adicional a privados junto de um monumento nacional.