“O Governo do PS está a governar bem, sobretudo na área da economia e finanças tem tido muito bons resultados, e o PSD e o CDS não conseguiram encontrar uma alternativa a isto”, disse à Lusa Diogo Freitas do Amaral.

Em declarações a propósito dos 40 anos da assinatura do acordo constitutivo da Aliança Democrática (AD), entre o CDS, de Freitas, o PPD, de Sá Carneiro, e o PPM, de Gonçalo Ribeiro Telles, que se assinala hoje, o vice-primeiro-ministro do governo que resultou dessa convergência entende que a direita precisa sobretudo de crescer.

“O que é preciso é que os dois partidos, PSD e CDS, cresçam mais. Em 1976, ainda longe da AD, o PSD com 24% e o CDS com 16% somavam 40%, hoje o PSD e o CDS não chegam a 30%. Com 30% dos votos não há aliança nenhuma que consiga ganhar eleições com maioria absoluta. Portanto, a primeira prioridade é crescer cada um dos partidos”, sustentou.

Freitas do Amaral fez parte de governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e mais tarde do PS, entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992.

O antigo governante considerou que a existência de “uma espécie de plataforma de convergência”, como a AD, “podia ajudar, mas o que é fundamental é que trabalhem, no terreno, e no discurso político, para crescer”.

“Quanto ao discurso político, nem o PSD nem o CDS conseguiram ainda encontrar um discurso político capaz de constituir uma alternativa credível à atuação do governo PS, apoiado pelos outros partidos de esquerda”, assinalou.