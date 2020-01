Em comunicado de imprensa enviado pela candidatura de Montenegro, Ângelo Pereira considera que os resultados eleitorais do passado sábado “demonstram que a maioria dos militantes do PSD deseja a mudança”.

“Neste novo contexto urge fazer uma opção. O Luís Montenegro é hoje o único candidato que pode oferecer um novo caminho para o PSD, pela mudança que representa, e pela liderança agregadora que quer exercer”, defende.

O presidente da segunda maior distrital do país em número de militantes com quotas em dia - e uma das duas em que Pinto Luz venceu, a par de Setúbal - deixa ainda um apelo: “Todos os que desejam a mudança, devem votar em Luís Montenegro para que esta seja possível”.

Ângelo Pereira é já o terceiro apoiante de Pinto Luz a declarar publicamente que votará em Luís Montenegro, depois do ex-secretário-geral Matos Rosa e do presidente do PSD-Setúbal, Bruno Vitorino.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, foi o candidato mais votado nas eleições diretas de sábado com 49,44% dos votos expressos, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Conselho de Jurisdição Nacional, mas não conseguiu a maioria absoluta, pelo que terá que disputar no sábado, 18 de janeiro, uma segunda volta com Luís Montenegro, que obteve 41,26% dos votos.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais Miguel Pinto Luz ficou em terceiro, com 9,3%, e já assegurou que não irá manifestar apoio público a nenhum dos outros dois candidatos.

No comunicado, Ângelo Pereira elogia a “abordagem inovadora e reformista” de Pinto Luz e salienta que “no PSD, tal como na vida, só é derrotado quem desiste de lutar”

“Lançou as sementes do futuro, já no presente”, refere.

Na Área Metropolitana de Lisboa, estavam inscritos 5.760 militantes, tendo votado 3.947 (de acordo com os dados do site do PSD). Destes, Miguel Pinto Luz recolheu 1.471 votos (37,7%), Luís Montenegro 1.288 (33%) e Rui Rio 1.138 (29,2%).