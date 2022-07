“Não podemos ficar parados ou deixar de esgotar todas as alternativas para assegurar a dinâmica que o partido tem vindo a assumir nesta área”, afirma o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, citado numa nota de imprensa.

Por isso, refere, será lançada uma nova página da estrutura regional social-democrata na rede social, que estará disponível em https://www.facebook.com/PartidoSocialDemocrataMadeira.

Além da página do PSD/Madeira, o ataque informático do fim de semana afetou a página do Governo Regional na mesma rede social.

Ainda segundo José Prada, o ataque teve “origem na Indonésia e na Tailândia”, pelo que é “muito difícil de identificar”.

“Aquilo que se espera é que, em estreita colaboração com as autoridades envolvidas no processo, haja, na maior brevidade possível, alguma conclusão sobre o sucedido”, acrescenta.

José Prada salienta ainda que objetivo do PSD com a nova página é “juntar todos e restabelecer a dinâmica que os novos tempos exigem no que à comunicação digital”, considerando que “depende de todos minimizar os impactos desta infeliz ocorrência”.

Na segunda-feira, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que se o problema do ataque informático à pagina oficial do executivo na plataforma do Facebook não ficasse ultrapassado, seria criada uma nova.