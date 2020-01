“É com enorme expectativa, mas com enorme otimismo que encaro esta última semana de campanha, porque esse otimismo vem da energia que me foi transmitida por milhares de militantes com quem eu estive, com quem eu falei, quem ouvi, e é essa energia que tenho para iniciar esta última semana de campanha”, disse.

Pinto Luz falava em Macedo de Cavaleiros, à margem de uma reunião com militantes do distrito de Bragança, onde realçou o périplo que tem feito “de norte a sul do país, nas ilhas, visitando, conhecendo muitos militantes”.

“Eu costumo dizer que onde existir um militante do PSD eu estarei lá e é isso que temos feito e que estamos hoje a fazer aqui no distrito de Bragança, em Macedo de Cavaleiros. Sairei daqui com mais conhecimento do terreno, da realidade do PSD, que é uma realidade difícil”, acrescentou.

Se no dia 11 de janeiro não for o mais votado entre os três candidatos à presidência do PSD, Pinto Luz reafirmou hoje que não apoiará nem o atual presidente do partido, Rui Rio, nem o outro candidato, Luís Montenegro.

“Eu votarei, exercerei o meu direito enquanto militante do PSD, mas o sentido de voto não será revelado”, sustentou.