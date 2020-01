No entanto, Leitão Amaro reconhece que estão identificados riscos com este processo em outros partidos: por exemplo, no PS a assinatura de uma carta de adesão aos princípios do partido “não impediu a arregimentação” de pessoas de outros partidos e a criação de sindicatos de voto.

“A nossa proposta é poderem votar todas as pessoas que sejam cidadãos eleitores. Como garantimos a afinidade com um partido? Estabelecendo um período ‘de congelamento’, de pelo menos duas legislaturas, em que quem votasse em primárias no PSD não o pudesse fazer nas eleições internas de outros partidos”, explicou, admitindo que esse período poderia ser de 5 a 8 anos e sem qualquer interferência em eleições nacionais.

Tal implicaria uma alteração legislativa, que possibilitasse aos partidos usar os cadernos e a máquina eleitoral do Estado, com os subscritores da moção a defender também a adequação das eleições internas às regras financeiras das campanhas eleitorais.

No entanto, estas primárias abertas - com custos financeiros e de organização - só ocorreriam “quando houvesse verdadeira disputa no partido”.

Para tal, a moção prevê que haveria um Congresso prévio, e que se faria o debate e votação das moções globais, só passando à fase das primárias abertas os candidatos que tivessem no mínimo de 20%. No caso de apenas um candidato preencher os requisitos, seria eleito em Congresso.

“A moção aposta ainda na credibilização da qualificação e atuação dos rostos e representantes do PSD na vida pública”, explicou Leitão Amaro.

O texto propõe que o PSD assuma a obrigação de afetar pelo menos 20% do seu orçamento a despesas nessa área - criando uma Academia Política permanente e profissionalizada - e, a prazo, apresente uma iniciativa legislativa para alargar essa obrigação a todos os partidos.

Os subscritores - que tomaram diferentes opções na recente campanha interna - pedem ainda que o PSD firme “um contrato ético” com o país, defendendo que o partido não pode invocar a justiça para não debater a ética na política.

“A exclusão do debate político do caso que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates apenas serviu para absolver o PS (e aqueles que trabalharam com Sócrates) de qualquer responsabilidade política”, afirmou.

No contrato ético que defendem, o PSD deveria criar um mecanismo de integridade para os candidatos a funções públicas “de particular relevância” (como membros designados do Governo ou candidatos às várias eleições nacionais), que seria avaliado por uma Comissão de Ética composta por militantes e independentes de reputado prestígio.

Por outro lado, ficariam inibidos de ser candidatos pelo PSD quem fosse pronunciado ou condenado por crimes de certa gravidade ou tipologia ou até acusados, desde que sujeitos a medidas de coação graves.

As propostas temáticas ao próximo Congresso do PSD - que se realiza entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo - podiam ser entregues até terça-feira (sendo divulgadas na totalidade no dia 29) e podem ser subscritas pela direção, pelas estruturas autónomas do partidos, pelas distritais, por 1.500 militantes ou por 50 delegados ao Congresso.