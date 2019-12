“Creio que só quer fazer um prolongamento do debate [entre os três candidatos à liderança do PSD] quem não conseguiu ganhar no tempo regulamentar”, disse hoje Luís Montenegro à agência Lusa, garantindo que para ele, “o debate acabou ontem [quarta-feira]”.

O candidato, que disputa da liderança do partido com o atual líder, Rui Rio, e com Miguel Pinto Luz, considerou que o debate decorreu conforme “as circunstâncias que foram escolhidas pelo presidente do partido, que foi quem interveio em primeiro lugar e lançou os temas que suscitaram mais acesa troca de palavras”.

“Eu saí satisfeito e não estou a carecer de continuar o debate”, afirmou, dizendo estar convicto de ter “esclarecido as pessoas” sobre os seus pontos de vista e de ter tido “uma postura de respeito pelos outros”.

"Se alguém o quer prolongar é porque, se calhar, teve um sentimento diferente do meu no fim”, disse ainda, recusando falar em “vencedores e perdedores” quando “quem tem que vencer é o PSD”.