Portugal é um país diferente do que aquele que há dois anos viu Rui Rio ser eleito como presidente do Partido Social Democrata. Hoje, o PSD também é um partido diferente. E se sobre Portugal podemos dizer que a continuidade foi uma boa notícia, sobretudo na perspetiva económica, sobre o PSD a continuidade é um tema mais sensível e menos consensual.

Desde que Rio assumiu a presidência do partido em fevereiro de 2018, derrotando Pedro Santana Lopes em eleições diretas, o PSD perdeu as eleições europeias (21,94%), as legislativas (27,76%) e viu, pela primeira vez, o partido na Madeira a perder a histórica maioria absoluta (39,42%) que perdurava na ilha desde o 25 de Abril. Tudo isto em 2019.

De líder prometido, rótulo que perseguia Rui Rio desde que saíra da Câmara Municipal do Porto, o atual líder parlamentar do PSD, passou a líder contestado. Numa luta interna dentro do partido, em janeiro de 2019, menos de um ano depois de ter assumido a presidência do partido, foi desafiado por Luís Montenegro, que se tinha retirado da política ativa no congresso do PSD de 2018, a ir a eleições diretas, com o antigo líder parlamentar do governo Pedro Passos Coelho a tecer duras críticas ao discurso e ação política de Rio a pouco tempo das primeiras eleições de 2019, as Europeias. Rio sobreviveu, fintou o desafio para novas eleições e levou a um Conselho Nacional Extraordinário uma moção de confiança à sua direção. O ex-autarca venceu e ganhou via verde para convencer os sociais-democratas num ano com três eleições da maior importância.

Legitimado, Rio não convenceu por tudo o que sabemos que aconteceu a seguir. No entanto, o que vai acontecer este sábado ainda está no segredo dos deuses. Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz vão às urnas. Distingue-os a visão, no imediato, de como o PSD deve voltar a crescer, a relação com Marcelo Rebelo de Sousa e com o Partido Socialista.

Isto é tudo o que precisa de saber para estas eleições:

Uma campanha morna

A campanha prometia ser quente, mas não foi. Num ambiente de todos contra todos, em que imperou o todos contra Rio, foi morno o tom dirigido entre os candidatos. A pouca atenção mediática que conseguiu foi à volta das polémicas ligadas ao pagamento de quotas.

O novo regulamento aprovado em julho - e que implica que apenas seja fornecida ao militante a referência de multibanco necessária ao pagamento da sua quota - dividiu os candidatos desde o início, com a direção de Rui Rio a defender o objetivo de impedir “as vigarices” dos pagamentos massivos e a candidatura de Montenegro a contestar que se tenham introduzido novas regras em cima do processo eleitoral, tendo apelado a que todos os militantes (com ou sem quotas em dia) pudessem votar.