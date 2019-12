Dos comícios para a televisão. A campanha à liderança do PSD estava até hoje a decorrer num circuito fechado aos militantes, faltando ganhar o espetro nacional que se impõe quando se trata de eleições num dos partidos do tradicional arco da governação .

Com o debate a decorrer na RTP, foi a oportunidade para Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz darem a conhecer os seus projetos e exporem as suas diferenças. Houve, porém, mais do primeiro que do segundo.

Propositada ou não, a data escolhida para este debate coincidiu com um dia de grande significado para o PSD, já que ontem se assinalaram 39 anos da morte de Francisco Sá Carneiro, co-fundador do partido. De resto, os três candidatos fizeram questão de prestar as devidas homenagens ao longo do dia.

Em dia de paz armada, foi o atual líder dos sociais-democratas a dar o primeiro disparo e a quebrar o armistício. Questionado pela editora de política da RTP, Luísa Bastos, quanto à sua margem de manobra no partido depois de duas derrotas pesadas — nas Europeias e nas Legislativas deste ano — Rui Rio recuperou a sua tese de que “as coisas têm de ser vistas em termos relativos” e “os resultados eleitorais têm de ser contextualizados”. Dentro das várias justificações que deu, entre a conjuntura internacional favorável ao PS, o facto de ter estado a concorrer contra um primeiro-ministro em exercício e de terem “surgido três novos partidos à direita”, mencionou o “clima de guerrilha interna permanente” no partido.

A reação foi imediata: os dois concorrentes de Rio começaram de imediato a tomar notas e ele deu por isso. Nos 15 minutos seguintes, seria um ataque de dois contra um.

“Uma alternativa que não é alternativa”

A primeira resposta veio da parte de Montenegro. Referindo que os resultados “mesmo relativizados, são os piores de sempre”, o ex-presidente do grupo parlamentar lembrou que o PS só ganhou as legislativas com 36%, o que “demonstra que havia eleitorado disponível para poder confiar na alternativa política do PSD”. Tal não aconteceu, defendeu, porque o PSD “ apresentou-se como uma espécie de PS número 2”, sendo “uma alternativa que não é alternativa”. Por isso mesmo, Montenegro disse a Rio que “não vale a pena apresentar desculpas”, considerando a menção de guerrilha uma “desculpa esfarrapada” que “não colhe”, frisando que o partido sempre teve “espaço para haver uma opinião plural”. “Se não houve unidade no PSD, isso deve-se ao dr. Rui Rio”, concluiu.

Igual mote apresentou Pinto Luz, que falou numa “estratégia de subalternização ao PS”, dando a “iniciativa política” ao partido de governo, nomeadamente nos dois temas em que chegou a acordo: a descentralização e os fundos estruturais. “Das duas vezes que Rui Rio optou por se aproximar do PS, correu mal”, considerou o candidato. Para além disso, o vice-presidente da Câmara de Oeiras lamentou que Rui Rio estivesse “numa lengalenga” de “contra tudo e contra todos” e rejeitou situações de conflito interno no partido, dizendo que “sempre foi assim a dialética de liberdade dentro do PSD”.

“Eu não queria puxar por isto, se não viessem com esta história”

As respostas apenas acirraram o tom e o “round 2” prosseguiu ainda mais amargo. Perante as críticas aos seus resultados, Rio apontou aos próprios insucessos dos seus rivais. ““Estes dois senhores tiveram resultados eleitorais brilhantes: Luís Montenegro foi duas vezes candidato à concelhia de Espinho e não ganhou, uma vez à distrital de Aveiro e não ganhou, agora quer ganhar as legislativas, até acho que com maioria absoluta, e a Câmara de Lisboa. Os pergaminhos que apresenta são estes”, ironizou. Já com Pinto Luz, recordou que o PSD teve maus resultados no distrito nas autárquicas de 2013 e 2017, com valores de 22% e 11%, quando este foi presidente da distrital de Lisboa.

“Eu não queria puxar por isto, se não viessem com esta história”, defendeu-se o atual presidente do PSD. Mas puxou, e o confronto prosseguiu.

“Sabe o que aconteceu com Passos Coelho, não sabe? Perdeu a câmara da Amadora e depois ganhou duas eleições legislativas e foi primeiro ministro”, disparou Montenegro, recordando também que Marcelo Rebelo de Sousa foi igualmente um candidato perdedor a Lisboa mas que agora é Presidente da República. “Sabe, dr. Rui Rio, você tem de respeitar mais as pessoas do PSD e as pessoas que dão a cara pelos combates difíceis”, lançou o candidato.

"Onde é que o sr. estava nessa altura?"

Ao seu lado, o outro concorrente fez a admissão, “olhos nos olhos”: “eu perdi eleições, mas eu não me escondo nem transformo derrotas em vitórias”, sublinhou, salientando, porém, que tais desaires ocorreram com o país sob um programa de assistência e dizendo que não viu nessa altura Rui Rio ao lado de Passos Coelho. “Onde é que o sr. estava nessa altura? Andava por aí, de facto, mas não estava ao lado de Pedro Passos Coelho nas grandes transformações que era necessário fazer”, apontou Pinto Luz.

A estes ataques, que considerou serem uma “hipocrisia completa”, Rio lembrou que “as características dos principais apoiantes” dos dois candidatos foi terem-se “notabilizado a criar permanente instabilidade no partido e a tentar que este tivesse o pior resultado possível”. Para pacificar o PSD, o seu presidente disse que tentou não dar gás à contestação.

Montenegro rejeitou qualquer responsabilidade nos maus resultados do partido pelas críticas que fez a Rio e perguntou-lhe não só se também incluía o seu antigo vice-presidente Castro Almeida e o ex-Presidente da República Cavaco Silva entre esses críticos, como também se ele próprio não foi o oponente interno a Passos Coelho. A esta insinuação, Rio respondeu que “praticamente” não fez críticas ao governo de Passos Coelho, recordando apenas duas situações em que o fez, uma delas enquanto autarca do Porto.