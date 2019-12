“A primeira parte do debate eu acho que sinceramente não gostei, a segunda foi melhor. Também temos de perceber que, quando há debates entre candidatos de um só partido, é quase inevitável saírem questões de intendência, questões internas, que normalmente prejudicam o partido a que as pessoas pertencem”, afirmou.

Na manhã seguinte ao debate, Rio disse ainda não ter ocasião de o ver, mas ficou com a sensação de que a primeira parte “é má, prejudica até ao PSD”, enquanto a segunda foi “mais construtiva”.

Questionado se se tratou de um ajuste de contas, o líder do PSD respondeu negativamente.

“Por aí também não vou, se fosse um ajuste de contas em vez de 15 ou 20 minutos eram três horas… Não é modelo que me agrade, mas reconheço que em debates entre candidatos do mesmo partido é quase sempre assim”, afirmou, recordando outros confrontos televisivos tensos no PS, entre António Costa e António José Seguro, por exemplo.

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e o congresso está marcado para entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.