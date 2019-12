No dia em que passam 39 anos sobre a morte do antigo primeiro-ministro e presidente do PSD Francisco Sá Carneiro e do antigo ministro e dirigente do CDS Adelino Amaro da Costa, a bordo do avião em que seguiam e que caiu em Camarate, decorre na Basílica da Estrela a tradicional missa evocativa.

À entrada, em declarações aos jornalistas, o também recandidato a líder social-democrata, Rui Rio, lembrou que, na prática, entrou para o então PPD como "o partido do doutor Sá Carneiro", assumindo que esta é a sua referência política em Portugal e que não voltou a "encontrar ninguém na política nacional" com que se sentisse tão perto.

"Infelizmente não sinto tanto peso assim [do legado] porque já se passaram tantos anos e eu vejo hoje tanta gente mesmo dentro do partido a falar do doutor Sá Carneiro sem saber bem o que diz, portanto, infelizmente, o legado já está um bocado perdido", respondeu, em tom de lamento, quando questionado sobre se sentia o peso do legado do fundador do partido.

No entanto, o presidente do PSD assumiu que aquilo que pretende "é conseguir recuperar esse legado" dentro daquilo que está ao seu alcance.

Minutos antes, chegou à Basílica da Estrela o também candidato Luís Montenegro e quando questionado sobre o debate televisivo que esta noite junta, pela primeira vez, os três nomes que concorrem à liderança do PSD, respondeu que tem uma "expectativa semelhante àquela" que o trouxe a esta missa evocativa.