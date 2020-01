Numa publicação na rede social do Facebook, Pinto Luz considera que “a decisão da posição do PSD, na votação do próximo Orçamento de Estado, marcará a próxima legislatura”.

“Estranho, no entanto, que estando o partido em processo eleitoral para a liderança, os candidatos não tenham sido chamados a intervir nesta reunião, situação que já se verificou anteriormente. A posição do Grupo Parlamentar do PSD, nesta votação, deveria sempre ter em conta a opinião de todos os Candidatos”, defendeu.

Em outubro de 2017, o então líder parlamentar Hugo Soares convidou os candidatos à liderança Rui Rio e Pedro Santana Lopes a intervirem nas jornadas do partido, que decorreram em Braga, dedicadas ao Orçamento e ao “Portugal esquecido”.

“Era a minha obrigação enquanto líder parlamentar poder proporcionar aos dois candidatos este espaço e esta abertura e, felizmente, os dois acolheram”, justificou na altura Hugo Soares.

O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, vai anunciar hoje o sentido de voto do partido em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2020, no encerramento das jornadas parlamentares de um dia dos sociais-democratas, que decorrem na Assembleia da República.

Apesar de ainda não ter feito o anúncio formal, Rio já disse, em entrevista à TVI, que “o mais normal é que o principal partido de oposição vote contra” a proposta orçamental do Governo, à qual tem feito muitas críticas.

A votação na generalidade do orçamento acontecerá na sexta-feira, um dia antes das eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD, que Rio disputa com o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz.

Se Montenegro defendeu que o PSD devia anunciar o voto contra ainda antes de o documento ser apresentado e tem criticado “a hesitação” de Rio em fazê-lo, Pinto Luz aguardou pela proposta para também defender o voto contra, considerando ser “um Orçamento que penaliza ainda mais as famílias e que tem a maior carga fiscal" das últimas décadas.