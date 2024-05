Hugo Soares disse que o partido com maioria no Governo "tem um entendimento diferente do PS" e sublinha que vai "continuar a reduzir o IRS nesses escalões" mas a propõe "reduzir os impostos sobre a classe média em Portugal".

"Quem em Portugal ganha entre os 1300 e os 2000 euros por mês" não é "rico", por isso o Governo vai reduzir o imposto no terceiro e no quarto escalão.

O PSD afirma que a nova proposta de redução do IRS resulta de "um esforço de aproximação às propostas dos demais partidos", por forma a "estar no Parlamento na construção de políticas públicas".

"Nós entendemos que devemos ir ao encontro das outras propostas, valorizando o trabalho dos portugueses e a baixa de impostos" - revela.

Em atualização.