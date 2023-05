Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, assumiu que o objetivo dos dois dias de trabalho na Madeira, muito centrados em temas regionais, é precisamente realçar “o excelente trabalho” feito pelos governos liderados pelo PSD na Região.

“A Madeira tem sido palco de uma transformação e de um desenvolvimento absolutamente notáveis sob a liderança do PSD-Madeira”, salientou.

Por isso, os quatro temas em destaque nos painéis temáticos centram-se em “aspetos essenciais” para o futuro da Região, como a lei das finanças regionais ou a revisão constitucional, em particular o projeto do PSD, que, segundo Miranda Sarmento, “reforça a autonomia das duas Regiões Autónomas, mas também os mecanismos e coesão territorial para todo o país”.

A importância da plataforma continental e da exploração marítima, por um lado, e o papel das instituições de ensino superior na Região para atrair capital humano serão os outros dois temas em destaque nestas jornadas com o lema “Ambição para Portugal, Acreditar na Madeira”.

Questionado se estas jornadas serão um tiro de partida para as eleições regionais que se irão realizar depois do verão na Madeira, o líder parlamentar do PSD preferiu classificá-las como “um contributo para a reflexão do programa” que o PSD-Madeira irá apresentar aos eleitores.

“Procuramos também ajudar o PSD-Madeira nessa campanha onde temos a certeza que sairá vitorioso e com uma maioria absoluta que tem neste momento e que esperamos que se reforce”, disse.

Nas últimas regionais, em 2019, o PSD perdeu a maioria absoluta com que sempre governou a Madeira e assinou um acordo de coligação parlamentar e governamental com o CDS-PP, já tendo os dois partidos anunciado uma coligação pré-eleitoral para as próximas eleições.

Questionado se espera que o Chega não seja necessário para renovar essa maioria, Miranda Sarmento disse ter a expectativa que “se possa reforçar o sentido de voto no PSD e no CDS, dois partidos que, quer a nível nacional, quer a nível regional têm sido sempre parceiros de coligação quando é necessário”.

E à pergunta se a atualidade nacional — que tem andado muito centrada na comissão de inquérito à TAP – não entrará nestas jornadas do PSD, Miranda Sarmento admitiu que “tem sempre o seu papel”, mas reiterou que o partido vai estar “muito focado nos problemas e desafios das Regiões Autónomas”.

“Convidamos todos os madeirenses e porto-santenses a assistir e participarem nas jornadas e a darem sugestões e contributos para que o PSD possa continuar o trabalho de desenvolvimento económico e social na Região”, apelou.

A sessão de abertura está marcada para as 15:00 e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, do líder do PSD/Madeira e presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, ficando o encerramento, na terça-feira, a cargo do presidente do partido, Luís Montenegro.

Ainda antes da sessão de abertura, os deputados sociais-democratas irão dividir-se hoje de manhã em cinco grupos, entre visitas a uma escola, à Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, à Proteção Civil regional ou ao estaleiro do novo hospital da Região.

Na sessão de encerramento, além de Luís Montenegro, discursará também Miguel Albuquerque. Os trabalhos das jornadas parlamentares do PSD decorrerão no Salão Nobre da Assembleia Regional da Madeira.

As últimas jornadas parlamentares do PSD aconteceram em outubro do ano passado, na Assembleia da República, centradas no Orçamento do Estado.

Atualmente, o PSD tem 21 dos 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, o CDS-PP três, o PS 19, o JPP três e o PCP tem um deputado.