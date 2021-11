“Foi ele que derrubou um Governo do PSD que tinha vencido as eleições, foi ele que escolheu passar todas as linhas vermelhas - e aqui eram mesmo vermelhas - e governar com partidos radicais e extremistas de esquerda, contra o projeto europeu e o tratado atlântico”, criticou, num encontro com militantes em Lisboa no âmbito da campanha para as eleições diretas do próximo sábado.

Para o candidato à liderança do PSD, foi António Costa que “não quis nunca fazer qualquer ponte com o PSD” e deixou uma pergunta à sala cheia com capacidade para mais de 300 pessoas.

“Como pode agora aparecer António Costa como uma espécie de homem milagre que está disponível para governar com o PSD e termos um PSD que diz que é capaz de lhe ir cair nos braços depois destes anos todos?”, afirmou, numa crítica ao seu opositor interno, o atual presidente do PSD e candidato Rui Rio.