Na conferência de imprensa de apresentação das propostas de alteração na especialidade ao Orçamento Suplementar, o PSD confirmou o que já tinha sido anunciado na terça-feira pelo presidente do partido, Rui Rio, incluindo a extensão do regime de ?lay off' aos sócios gerentes das micro empresas no âmbito das medidas destinadas a minorar as consequências da pandemia de covid-19.

O Presidente da República vetou na terça-feira o diploma do parlamento que alarga o apoio social extraordinário aos gerentes de micro e pequenas empresas e empresários em nome individual, invocando dúvidas de constitucionalidade por eventual violação da "lei-travão" ao poder envolver aumento de despesas previstas no Orçamento de Estado para 2020, na versão ainda em vigor.

O chefe de Estado considera que "a proposta de lei do Orçamento Suplementar para 2020, que está a ser discutida na Assembleia da República pode, porventura, permitir ultrapassar essa objeção de constitucionalidade", e realça que "o prazo para apresentação de propostas de alteração, de molde a serem objeto de debate e virtual aceitação pelo Governo" só terminaria hoje.

"Tomamos boa nota do conselho do Presidente da República em relação à Assembleia da República. Temos a certeza que o jurista de excelência que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa não daria maus conselhos para que os deputados legislassem de forma incorreta", afirmou o deputado do PSD Duarte Pacheco.