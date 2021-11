Por volta das 15:30, de acordo com o site dos sociais democratas, estavam pagas 26.044 quotas, cerca de 31% dos 83.040 militantes sociais-democratas ativos (que pagaram pelo menos uma quota nos últimos dois anos).

Sem surpresa, o maior número de quotas pagas regista-se na distrital do Porto (cerca de 18% do total), seguida da Área Metropolitana de Lisboa (muito próxima dos 18%), Braga (9%) e Aveiro (7,8%), mantendo-se como as quatro maiores estruturas do partido em número de quotas pagas.

Nas últimas diretas, em janeiro de 2020, numa inédita segunda entre Rui Rio e Luís Montenegro e com o novo regulamento de quotas que causou polémica, dos 40.628 militantes em condições de votar, fizeram-no 32.582, uma taxa de participação de cerca de 80%.

Em 2018, Rui Rio derrotou Santana Lopes numa eleição em que o universo eleitoral era de 70.692 militantes, mas em que acabaram por votar apenas 42.655 (cerca de 60% do total).

As eleições diretas para presidente da Comissão Política Nacional do PSD estão marcadas para 04 de dezembro (com uma eventual segunda volta no dia 11, caso nenhum dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos, o que só poderá acontecer se existirem pelo menos três) e o 39.º Congresso agendado para entre 14 e 16 de janeiro no Centro de Congressos de Lisboa.

No próximo sábado, o Conselho Nacional do PSD reúne-se e tem na ordem de trabalhos uma proposta de conselheiros e dirigentes distritais que pretende antecipar a reunião magna para entre 17 e 19 de dezembro.

O prazo de pagamento de quotas termina em 17 de novembro e para apresentação de candidaturas em 22 do mesmo mês.