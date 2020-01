Interrogado se os militantes da Madeira poderão na segunda volta, marcada para o próximo sábado, o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD disse que "os que estão previstos no caderno eleitoral, com certeza".

"Existe um caderno eleitoral preparado nos termos do regulamento da eleição para presidente da Comissão Política Nacional do PSD e os dados hoje apurados não correspondem aos dados que derivam do caderno eleitoral preparados nos termos do regulamento, ponto final", reiterou.

Estavam em condições de votar nas diretas de sábado para eleger o presidente do PSD e os delegados ao 38.º Congresso do partido, no conjunto do território nacional, cerca de 40 mil militantes com quotas em dia nos termos de um novo regulamento em que os pagamentos por multibanco são feitos segundo uma referência individual enviada a cada um.

Anteriormente, a referência era o número de filiado antecedido de zeros, e nas eleições diretas de há dois anos o universo de inscritos foi de 70.692, mas acabaram por votar apenas 42.655, cerca de 60% do total.

Rui Rio venceu essas eleições diretas, realizadas no dia 13 de janeiro de 2018, com 22.728 votos, 54,15% do total, derrotando o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, que depois se desfiliou do PSD e fundou o partido Aliança.

O 38.º Congresso do PSD, entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo, irá eleger os restantes membros da nova Comissão Política Nacional do PSD, presidida por Rui Rio ou Luís Montenegro, e os outros órgãos nacionais.