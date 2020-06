“Exigimos do Governo que sejam tomadas medidas rapidamente ao nível dos transportes públicos em Lisboa, no sentido de ser vir a resolver esta situação, caso contrário, perante a falta de capacidade de respostas que existe, vemos esta situação com muita preocupação”, referiu o deputado social-democrata Carlos Silva, em declarações à agência Lusa.

De acordo com Carlos Silva, as autoridades estão pouco articuladas, salientando que a AML não tem capacidade de fiscalização.

“Não há no terreno ninguém a fiscalizar as medidas que foram implementadas pelo Governo para o distanciamento social e para as medidas de segurança do uso de máscara”, disse, alertando que “não houve um interagir entre entidades”.

O deputado na Assembleia da República falava após uma reunião na sede da Área Metropolitana de Lisboa, na rua Cruz de Santa Apolónia, onde foram discutidas as medidas que estão a ser tomadas na zona da capital para os transportes rodoviários.