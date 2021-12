O PSG, com o médio Danilo de início e o defesa Nuno Mendes a entrar na segunda parte, ficou em desvantagem devido ao golo do médio costa-marfinense do Lens Fofana (62 minutos), num remate de longe que beneficiou da ação desleixada do guardião costa-riquenho Keylor Navas.

A equipa da casa, onde atuou também o médio luso David Costa, foi surpreendida, já aos 92 minutos, pelo golo do empate da autoria do médio holandês Wijnaldum.

Mesmo assim, os parisienses gozam de 13 pontos de vantagem sobre o Olympique Marselha e 14 para o Rennes, que ainda têm um encontro por disputar.

Em Lille, aos 48 minutos, o avançado canadiano e melhor marcador da ‘Ligue 1’ Jonathan David (11 golos) contrariou o tento apontado, logo aos seis minutos, pelo médio forasteiro Dingome, e, já aos 86, foi o defesa Giraudon a desviar a bola para a própria baliza, selando o triunfo dos da casa e campeões em título, provisoriamente em sétimo lugar.

Os defesas José Fonte, a capitanear os ‘lillois’, e Tiago Djaló e os médios Renato Sanches e Xeka representaram Portugal no ’11’ anfitrião diante do 15.º posicionado.

Antes, o Brest (sexto) surpreendeu na visita ao vice-líder da tabela, Marselha, somando uma inédita sexta vitória consecutiva na sua história, por 2-1.

O brasileiro Gerson até deu vantagem aos anfitriões, aos 29 minutos, mas Faivre, na conversão de um penálti (53) e Honorat (70) viraram o marcador a seu favor.