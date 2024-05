A bolsa de Lisboa terminou hoje a sessão no 'vermelho', com o seu principal índice, PSI, a descer 0,37% para 6.924,65 pontos e a EDP Renováveis a liderar as descidas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, nove desceram, seis subiram e uma ficou inalterada. A EDP Renováveis caiu 2,45% para 14,71 euros e a EDP cedeu 1,73% para 3,74 euros. Nas subidas, a Sonae destacou-se com uma valorização de 2,77% para 0,97 euros. As principais bolsas europeias dividiram-se entre subidas e descidas. Londres caiu 0,37% e Madrid 0,16%, mas Paris avançou 0,13%, Frankfurt 0,06% e Milão 0,02%.