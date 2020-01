Em reação, Quim Torra convocou uma reunião de emergência do governo regional, para avaliar a decisão da Junta Eleitoral, aguardando-se uma declaração institucional.

A decisão da JEC surge na véspera do início no Congresso do debate para a investidura de Pedro Sánchez como presidente do Governo de Espanha e um dia depois da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) ter confirmado a abstenção do partido e de ter aberto o caminho para a investidura do líder do PSOE.

No sábado de manhã, está previsto que Sánchez comece o debate, expondo, sem limites de tempo, as principais linhas do Governo de coligação entre o PSOE e a Unidas Podemos (esquerda).

Ainda no sábado, estão previstas as intervenções de todos os partidos políticos com representação parlamentar.

O PSOE será a última força partidária a intervir.

A primeira votação sobre a investidura é aguardada para domingo, dia 05.

Se na primeira votação Sánchez não conseguir a maioria absoluta necessária para a investidura, será realizada uma segunda votação na terça-feira, dia 07, na qual só precisa de uma maioria simples.