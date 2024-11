Num comunicado divulgada esta tarde, a PSP adianta que, cerca das 10:20, o detido, que se encontrava à guarda daquela polícia, “evadiu-se à chegada ao TRL de Lisboa, onde iria ser presente à autoridade Judiciária” por sobre ele existir um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs, pelo crime de fogo posto.

“Os polícias que efetuavam o transporte do detido foram surpreendidos pelo mesmo, ao abrirem a porta da viatura policial de transporte, tendo encetado fuga e conseguido libertar-se da algema de um dos pulsos durante o seu trajeto (…), explica a PSP.

O detido, adianta a PSP, “foi de imediato perseguido pelos polícias que se encontravam no local, tendo sido visto pela última vez na Rua Vítor Cordon”.

“Foi, de imediato, efetuada difusão por todas as Subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) via rádio, pelo Centro de Comando e Controlo Operacional, onde ocorreu a fuga do detido, estando, até ao momento, vários meios de diversas valências da PSP empenhados em localizar o homem fugido”, lê-se na nota.

A PSP refere que comunicou igualmente às restantes forças e serviços de segurança o sucedido e, em coordenação com as mesmas, “continuará dedicada a encetar as diligências necessárias para tentar intercetar o indivíduo fugido, apelando a todos que mantenham a calma, a tranquilidade e a confiança na PSP”.

Segundo adiantou fonte da PSP à Lusa, o cidadão argelino, de 36 anos, foi detido no domingo na zona das partidas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao abrigo de um mandado de detenção europeu.