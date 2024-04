A PSP apreendeu no início da semana 46 espécies de fauna e flora autóctone e 16 exóticas, no âmbito de operação de proteção e preservação do ambiente, foi hoje anunciado.

Chegada ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de veículos celulares da Polícia com alguns de detidos da operação "Pretoriano", no Porto, 02 de fevereiro de 2024. FERNANDO VELUDO/LUSA