Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP disse que houve necessidade de intervir em “duas pequenas escaramuças”.

A primeira ocorreu perto da Estação de São Bento, pelas 22:00, num café.

"Houve um pequeno desentendimento que foi logo sanado”, explicou fonte da polícia.

O segundo incidente ocorreu na Ribeira do Porto, pelas 22:30.

Em ambos os casos, não houve necessidade de fazer identificações e detenções.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação.