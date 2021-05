A PSP fez hoje saber que as medidas de segurança vão ser reforçadas e que vai ter todos os meios disponíveis no terreno para que a final decorra sem incidentes.

A polícia anunciou que vão ser criados três perímetros junto ao estádio aos quais apenas pessoas com o bilhete vão ter acesso.

Estes vão entrar em vigor já amanhã, sexta-feira, cerca das 20h00, pelo que haverá "condicionamento total" do trânsito a partir dessa hora — que se prolongará até final do jogo.

A PSP atendendo à experiência que tem nestes eventos solicitou a presença de polícias ingleses, especializados neste trabalho, nomeadamente a lidar com os adeptos dos clubes que vão disputar a final.

"A PSP apela à compreensão dos cidadãos para a criação de um ambiente de concórdia e bem-estar, com total respeito pelas liberdades e garantias dos cidadãos", assinalou Cardoso da Silva, subintendente da Polícia de Segurança Pública, a comandar a 3.ª Divisão do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

O responsável frisou que o intento da polícia nacional é criar "todas as condições" de segurança como tem acontecido noutros eventos de teor semelhante, onde existe um "ambiente de festa", de modo a que as pessoas possam recordar esta final com apreço.