A Polícia de Segurança Pública (PSP) refere em comunicado que "não foram obtidas imagens inequívocas da saída do cidadão do interior do Hospital de Santa Maria da Feira, uma vez que as câmaras de videovigilância (CCTV) não cobrem todas as áreas de possíveis saídas".

Nestes dias, "tem sido efetuado patrulhamento apeado e motorizado, nas ruas, matas e diferentes trajetos de direção à sua residência".

Segundo a PSP, "foi acionada a Equipa de Meios Técnicos para buscas com recurso a drone, equipado com câmaras térmicas, que sobrevoou a zona e os locais mais ermos".

É ainda explicado que "foram recolhidos relatos de cidadãos que contactam esta polícia a informar da possibilidade de terem avistado o idoso". Como "alguns relatos apontam para possíveis avistamentos em zonas inseridas na área de responsabilidade da Guarda Nacional Republicana (GNR)", a PSP está em comunicação com aquela força de segurança.

"Foram contactados taxistas e motoristas de autocarros, que param nas imediações do referido hospital, a fim de descartar a possibilidade de o cidadão ter utilizado um ou mais desses meios de transporte", é também frisado.

Por sua vez, "tem sido contactada a família do idoso, no sentido de se tentar obter mais pormenores sobre a ocorrência e informação atualizada".

A PSP informa ainda que "o Hospital de Santa Maria da Feira comunicou também já ter feito uma busca exaustiva no interior do edifício, através dos próprios funcionários".