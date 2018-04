A PSP do Porto desmantelou uma rede que furtava automóveis para vender as peças, detendo três pessoas envolvidas no esquema, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado a PSP refere que foram apreendidos oito automóveis, ferramentas, uma arma de fogo, vários telemóveis e peças como jantes, pneus, volantes, rádios e cadeiras de transporte de crianças. A rede atuava nomeadamente nas áreas do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Valongo, Trofa, Santa Maria da Feira, Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Penafiel e Felgueiras, refere a PSP em comunicado. "Em resultado das práticas ilícitas referenciadas resultaram prejuízos na ordem dos milhares de euros", informou em comunicado a PSP. Os detidos, com idades entre os 36 e 41 anos, são, hoje, presentes junto das Autoridades Judiciárias.