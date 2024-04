Chegada ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de veículos celulares da Polícia com alguns de detidos da operação "Pretoriano", no Porto, 02 de fevereiro de 2024. Na passada na quarta-feira, a PSP deteve hoje 12 pessoas, incluindo o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, a sua mulher, Sandra Madureira, vice-presidente da claque, e o oficial de ligação aos adeptos do FC Porto, Fernando Saul, no âmbito de um processo que investiga os incidentes ocorridos durante essa AG. FERNANDO VELUDO/LUSA

