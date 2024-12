Em comunicado, aquela polícia adianta que participou na terça-feira na operação “Vintage”, uma investigação em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria, a Polícia Judiciária de Paris, a EUROPOL e com o apoio da PSP de Leiria, relativamente a crimes de roubo à mão armada, furto e tráfico de viaturas, associação criminosa e falsificação de documentos.

Nesta operação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a um mandado de detenção europeu (um detido), tendo sido feita também a apreensão de seis viaturas de gama alta e um motociclo, avaliados em 690 mil euros, assim como uma carabina, um revolver, 90 munições, documentação variada e um telemóvel.

O detido no âmbito do Mandado de Detenção Europeu, um cidadão português, será presente à autoridade judiciária competente para eventual aplicação de medidas de coação.

A PSP sublinha que a criminalidade automóvel representa 3,04% de toda a criminalidade denunciada.

“Trata-se de um fenómeno de alguma complexidade, e constitui-se, de acordo com a EUROPOL, como um dos pilares da criminalidade organizada mais lucrativa e que frequentemente serve de suporte a outras formas de criminalidade violenta e grave”, explica a PSP, acrescentando que “estabeleceu a criminalidade automóvel como uma prioridade”, com o objetivo primordial de os crimes associados a este setor, nomeadamente o roubo e furto de veículos motorizados e furto de componentes automóveis.

Esta operação de cooperação internacional, e através da Brigada Central de Investigação de Criminalidade Automóvel do Departamento de Investigação Criminal, teve como objetivo “combater a atividade ilícita de uma célula criminosa que se dedicava a roubos e furtos de viaturas de gama alta, em diversos países europeus”.

A PSP, através do Departamento de Investigação Criminal, participa, articula e partilha informação com diferentes organismos de dimensão internacional, como a EUROPOL e INTERPOL, em plataformas de cooperação policial internacional como o EMPACT, nomeadamente na análise e troca de informação relacionada com roubos e furtos de viaturas.

A PSP salienta ainda que a cooperação policial internacional entre a EUROPOL, INTERPOL e as polícias “constitui um pilar crucial” no combate ao roubo, furto e tráfico internacional de viaturas.