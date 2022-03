Em comunicado, a PSP explicou que os detidos tinham conhecimentos técnicos que lhes permitiram, através da utilização de material eletrónico de desbloqueamento, furtar automóveis dotados de sistemas de segurança eletrónicos, ou seja, chave eletrónica.

A detenção destes dois homens, de 36 anos, aconteceu no decorrer de seis buscas domiciliárias e não domiciliárias nas áreas do Porto, Gondomar e Valongo, no distrito do Porto, referiu.

Na sequência destas, os polícias apreenderam artigos desmantelados de automóveis, equipamento informático e de telecomunicações, aparelhos eletrónicos de desbloqueamento de sistemas de segurança das viaturas, equipamentos e ferramentas e documentação diversa.

“De referir ainda que em resultado das práticas ilícitas referenciadas resultaram elevados prejuízos”, acrescentou a PSP.