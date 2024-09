Em comunicado, o Comando Distrital de Portalegre da PSP indicou que deu hoje cumprimento a sete mandados de busca domiciliária na cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, e nos distritos de Lisboa e Castelo Branco, no âmbito de “uma investigação iniciada há vários meses sobre crimes de tráfico e mediação de armas e detenção e/ou posse de armas proibidas”.

Desta operação, segundo a PSP, resultou a “detenção em flagrante delito” de três homens e uma mulher, assim como a constituição de arguido de outros dois homens, “todos indiciados pelos crimes de tráfico de armas e posse de arma proibida”.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que durante as buscas realizadas, apreendeu nove armas, três reproduções de arma de fogo, 304 munições, 609 cartuchos, 21 telemóveis, uma viatura automóvel de alta cilindrada e 5.850 euros em numerário.

Segundo o comunicado, uma arma apreendida tinha sido “subtraída ao seu legitimo proprietário, em 2018, na sequência de um furto ocorrido na sua residência”.

Os quatro detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência, adiantou aquela força de segurança.

Esta operação, coordenada pela Divisão Policial de Elvas, contou com o reforço de meios do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia e do Comando Metropolitano de Lisboa.