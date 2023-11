"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, devido ao jogo de futebol entre as seleções de Portugal e Islândia, levou a cabo uma operação de segurança no âmbito do evento desportivo visando o acompanhamento e monotorização dos adeptos", é referido em comunicado.

Segundo a PSP, " a operação policial consistiu no desencadeamento das ações de controlo, acompanhamento e monitorização dos adeptos tendo o policiamento decorrido dentro do planeado":

"Da presente operação resultou na detenção de um homem suspeito da prática de venda ilegal de ingresso, tendo sido apreendidos 325 euros e 13 cartões do Continente. Foram igualmente elaborados dois autos de notícia, um por falta de cartão de Assistente de Recinto Desportivo e outro por tentativa de entrada sem ingresso, bem como um auto de contraordenação por acesso a zona de recinto desportivo", frisa a força policial.

A PSP indica ainda que "estiveram envolvidas nesta operação várias valências, desde spotters, Equipas de Intervenção Rápida, Trânsito e os Polícias das Esquadras das áreas territoriais afetadas".