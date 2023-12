"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que devido à realização dos eventos de celebração da passagem de ano na Praça do Comércio, a PSP, em coordenação com as Autoridades Municipais competentes, terá um dispositivo policial reforçado para implementar medidas de segurança que visam contribuir para o decurso em segurança das festividades e celebrações", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Assim, "as medidas a adotar incluem condicionamentos da circulação rodoviária em diversas artérias das freguesias de Santa Maria Maior e Parque das Nações, e a criação de pontos de controlo do acesso das pessoas à Praça de Comércio", nos quais será condicionada a entrada no recinto de determinados objetos.

Como vai estar a zona da Praça do Comércio?

Segundo a PSP, "a partir das 16h00 do dia 31 de dezembro de 2023, todos os acessos de veículos à Praça do Comércio serão interditados, implicando também a limitação à circulação nas artérias adjacentes e que ali afluem", a saber:

Avenida 24 de Julho, no sentido do Cais do Sodré, a partir do entroncamento com a Avenida Dom Carlos I;

Rua de São Paulo e artérias adjacentes;

Largo Barão Quintela e artérias adjacentes;

Rua do Alecrim e artérias adjacentes;

Largo do Chiado e artérias adjacentes;

Rua Victor Cordon e artérias adjacentes;

Todas as artérias da Baixa Pombalina situadas entre a Praça Dom Pedro IV, a Praça da Figueira e a Praça do Comércio;

Cais do Sodré e artérias adjacentes;

Largo do Duque de Terceira e artérias adjacentes;

Largo do Corpo Santo;

Rua do Arsenal;

Avenida da Ribeira das Naus;

Avenida Infante Dom Henrique, entre a Praça do Comércio e o Viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque;

Rua da Alfândega;

Rua do Cais de Santarém;

Largo do Terreiro do Trigo;

Rua do Terreiro do Trigo;

Rua do Jardim do Tabaco.

A PSP informa ainda que "a abertura da circulação dependerá da verificação das necessárias condições de segurança, prevendo-se que a partir das 05h00 do dia 1 de janeiro de 2024 possa ser reaberta a circulação rodoviária em grande parte das artérias acima indicadas".

Quais as entradas para o evento na Praça do Comércio?

Há várias alternativas disponíveis:

Avenida Ribeira das Naus/Largo de Corpo Santo;

Rua do Arsenal/Praça do Município;

Rua Aurea/Ouro com a Rua de São Julião;

Rua Augusta com a Rua de São Julião;

Rua da Prata com a Rua de São Julião;

Rua dos Fanqueiros com a Rua de São Julião;

Rua do Comércio com a Rua da Madalena;

Rua da Alfândega com a Rua da Madalena.

Quais são os objetos proibidos?

Há uma lista de objetos que não podem entrar no Terreiro do Paço, entre eles:

Garrafas/copos de vidro;

Guarda-chuvas;

Capacetes;

Armas de fogo/brancas;

Buzinas de ar comprimido;

Apontadores laser;

Selfie-sticks/paus;

Megafones;

Bancos/cadeiras;

Explosivos;

Drogas/seringas.

E os condicionamentos no Parque das Nações?

A festa acontece também na zona do Parque das Nações, pelo que deve ter em atenção as seguintes condicionantes:

Rotunda dos Vice-Reis, entre as 23h20 e as 01h00 (horários sujeitos a alteração mediante avaliação das questões de segurança nos locais): trânsito impedido de aceder à Avenida da Boa Esperança, entre este local e a Rua do Bojador. Também não será possível aceder à Alameda dos Oceanos no sentido do Centro Comercial Vasco da Gama;

Rotunda do Bojador, entre as 23h20 e as 01h00 (horários sujeitos a alteração mediante avaliação das questões de segurança nos locais): trânsito impedido de circular na Rua do Bojador, entre a Avenida da Boa Esperança e a Rotunda do Altice Arena.

Quais os conselhos da PSP?