Em comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa refere que a operação decorreu no âmbito da sua “atividade de prevenção de atividades ilícitas”, tendo como suporte para a tomada de decisão “o mapeamento de ocorrências criminais como o trafico de estupefacientes de menor gravidade”.

De acordo com a nota, para a realização da operação foi tido também em conta o “crime de recetação e de outras atividades ilegais”, como a venda ambulante não licenciada e o consumo de droga, considerando não só o registo de ocorrências efetuadas formalmente, mas também as “diversas reclamações e queixas de insegurança” no Largo de São Domingos.

Desta forma, a PSP, em conjunto com a PM de Lisboa realizou 22 autos de notícia por contraordenação com apreensões de comida, vestuário e calçado, e diversas apreensões por suspeita de crimes de recetação de 24 artigos de natureza diversa, no valor estimado de mil euros e 46 artigos desportivos contrafeitos, no valor aproximado de dois mil euros.

Foi ainda apreendido um telemóvel, artigos em outro no valor estimado de 220 euros, perto de 1.600 euros em numerário diverso.

Foram também realizadas notificações para abandono voluntário de território nacional a dois cidadãos estrangeiros, por situação ilegal em território nacional.