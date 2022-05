"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da sua Secção de Achados e com o apoio da Junta de Freguesia dos Olivais, vai realizar um leilão de achados com incidência em artigos apropriados para o verão/férias", foi informado em comunicado enviado às redações.

Em causa estão artigos como "arcas frigoríficas portáteis, capacetes, carrinhos de bebé, óculos de sol, tendas de campismo, bolas, bicicletas, skates, overboards, pranchas e trotinetes". Existem 26 categorias de produtos, que podem ser consultadas na página de Facebook do COMETLIS.

A PSP adianta que "o leilão decorre no próximo dia 8 de maio, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 até ao fim do stock dos artigos, no Mercado dos Olivais Sul - célula B, sito na Avenida Cidade de Lourenço Marques, junto à 34ª Esquadra da PSP – Olivais".

"Os interessados, entre as 09h00 e as 09h30, devem fazer a sua inscrição no local, sendo que o referido leilão está aberto à participação do público em geral, desde que maiores de 18 anos de idade e portadores de documento válido de identificação e número de identificação fiscal", é ainda referido.

Informações relevantes para o leilão:

Todos os achados são vendidos no estado em que se encontram;

Os achados elétricos encontram-se no estado em que foram achados, desconhecendo-se se os mesmos estão a funcionar;

Não se dá garantia e não se aceitam devoluções;

Todos os lotes têm por base de licitação 1 euro;

As licitações podem ser feitas verbalmente ou por sinal;

Cada sinal até 25€ vale 1€, dos 25€ a 50€ este valor vale 2€, de 50€ a 100€ o valor será de 5€ e a partir de 100€ será de 10€.

Como surgem estes artigos para leilão?

De acordo com a PSP, "durante o período de um ano, os objetos depositados e não reclamados pelos proprietários são guardados. Findo o prazo, os mesmos são perdidos a favor do Estado, sendo que os permitidos por lei seguem para leilão ou doação e os restantes são destruídos".

Neste caso concreto, "a Secção de Achados funciona na freguesia de Olivais, na Praça Cidade de Salazar, lote 180, cave, em Lisboa e todos os dias úteis recebe os objetos e documentos perdidos nos transportes públicos da cidade de Lisboa, como a Carris, Metropolitano de Lisboa e Rodoviária Nacional, entre outros".

É ainda explicado que "os achados e perdidos na via pública usualmente ficam na Seção de Achados da Divisão Policial da área da artéria onde foram perdidos".

"Ao final de um ano todos os achados passíveis de serem leiloados são entregues, pelas diversas Divisões Policiais do Comando Metropolitano de Lisboa, na Secção de Achados que fica responsável pela execução do leilão anual", diz a PSP.