Em comunicado, a PSP adianta que ação envolveu 396 polícias que realizaram 600 ações de sensibilização, envolvendo 14.319 alunos e 97 professores e assistentes operacionais de 349 estabelecimentos de ensino, realizando ainda 582 contactos individuais de prevenção criminal.

Entre 19 e 30 de outubro, a PSP desenvolveu uma operação na sua área de responsabilidade em Portugal continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, dedicada à prevenção e deteção de situações de ‘bullying’ e ‘cyberbullying’, através da realização de ações de sensibilização direcionadas para a comunidade escolar do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

Estas ações visaram sensibilizar alunos, pais, professores e assistentes operacionais para este tipo de violência, bem como consciencializar e capacitar este público para detetar sinais de alerta e apoiar e encaminhar vítimas e agressores.

A PSP esteve também presente em duas aulas televisivas do projeto #estudoemcasa (transmitidas em 19 de outubro) e, no dia 20 de outubro, marcou presença divulgando o tema e conselhos de segurança em noticiários dos canais televisivos, rádios e redes sociais oficias da polícia.

“Estas ações complementam o esforço de sensibilização da PSP para a prevenção do ‘bullying’ e do ‘cyberbullying’ nos sete anos letivos anteriores onde foram realizadas 18.657 ações de sensibilização grupais de prevenção do ‘bullying’ e ‘cyberbullying’ que contaram com 426.644 alunos, professores, assistentes operacionais e pais sensibilizados”, refere a PSP.

Na nota, a PSP diz ainda que vai estar “disponível ao longo de todo o ano letivo para continuar a realizar ações de sensibilização sobre esta temática, adaptadas às especificidades da situação atual de combate à pandemia da doença covid-19, podendo para o efeito, ser contactadas localmente as Equipas do Programa Escola Segura ou ser solicitado o seu agendamento através do e-mail escolasegura@psp.pt””, é ainda referido.