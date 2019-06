“A PSP esclarece que a esquadra em questão não irá encerrar em qualquer período, mantendo o atendimento ao público em permanência”, refere a PSP em comunicado, sobre a 22.ª Esquadra do Comando Metropolitano de Lisboa, situada no Largo do Rato.

A Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, anunciou hoje que a única esquadra da PSP daquele território vai passar a encerrar entre as 00:00 e as 08:00, medida que condenam, disponibilizando-se para ajudar a encontrar uma solução.

“Apesar de esta freguesia ter cerca de 12 mil moradores, recebemos diariamente mais de 2 milhões de pessoas, a todas as horas do dia”, argumenta-se no comunicado da Junta de Freguesia de Santo António, em que se sublinha que aquela é “das freguesias de Lisboa com mais comércio e mais turismo e com uma população idosa significativa”.