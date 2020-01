No dia em que elementos da PSP e da GNR realizam protestos em simultâneo em Braga, Lisboa e Faro, o Ministério tutelado por Eduardo Cabrita faz um balanço da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança do MAI desde 2017.

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI adianta que foram entregues, desde 2017, 12.279 armas e acessórios à GNR, PSP e SEF, das quais 1.438 pistolas glock e 919 bastões extensíveis, estando também previsto receber 3.481 armas e acessórios, incluindo 2.230 sprays de gás pimenta, entre este ano e 2021.

O MAI dá igualmente conta que a Lei de Programação das forças e serviços de segurança permitiu entregar 3.179 coletes de proteção balística e 1.590 capacetes, bem como 11.513 outros equipamentos de proteção individual como cinturões e luvas táticas, sendo este ano entregues 1.115 bastões.

O Ministério da Administração Interna destaca que foi também reforçado “o investimento em equipamentos para funções especializadas” ao terem sido entregues 290 alcoolímetros desde 2017 e estão previstos mais 359 para 2020.