O homem, de 41 anos, e a mulher, de 42 anos, viviam atualmente na Figueira da Foz, sendo que pendia sobre os dois um mandado de detenção por suspeita da prática de vários crimes de burla e furto de duas viaturas no Luxemburgo, afirmou a PSP, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A localização e interceção dos dois suspeitos ocorreram no sábado, no seguimento de uma investigação levada a cabo por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Figueira da Foz, acrescentou.

No decorrer das diligências, a PSP apurou que ambos tinham fugido do Luxemburgo com duas viaturas furtadas.

Segundo a nota de imprensa, as duas pessoas são também suspeitas de, durante uma estada na zona do Algarve, terem subtraído "uma elevada quantia monetária" a um cidadão, que terá sido burlado.

"Assim, foi encontrada a quantia de 5.000 euros em notas, que estavam dissimuladas no contador da água, as chaves dos veículos, e uma outra, pertencente a um outro veículo, que se encontra apreendido na GNR de Olhão. Foram localizadas as viaturas que se encontravam escondidas nas traseiras de uma casa desabitada", refere a PSP.

Os dois suspeitos foram constituídos arguidos, estando sujeitos a termo de identidade e residência.