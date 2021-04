Uma mulher foi multada pela PSP quando estava a comer uma sopa no interior do seu carro, no parque de uma urbanização do Cartaxo, em Santarém. Autoridades justificam contraordenação com violação do dever geral de recolhimento domiciliário.

De acordo com o Jornal de Notícias, a polícia multou a mulher em 200€, a 28 de janeiro, porque este procedimento é uma violação do dever de recolhimento domiciliário. Para não ser catalogado como tal, o almoço teria de ser feito no local de estacionamento da empresa onde trabalha ou do domicílio. A PSP afirma que, segundo a lei, "a permissão de deslocação (para praticar desporto, passear o animal de estimação, etc...) deverá ocorrer nas imediações do domicílio e a deslocação para trabalhar deverá servir esse fim". Ao jornal, Raquel Carvalho contou o motivo para estar a almoçar num parque verde, dentro da sua viatura. "Sou uma doente de risco e evito almoçar junto dos colegas de trabalho para evitar ser contagiada com covid-19. Prefiro comer no carro e foi isso que fiz naquele dia", disse. Segundo a visada, o parque em causa fica apenas a "dois minutos de viagem" do seu local de trabalho e terá sido multada depois de a polícia receber "uma denúncia de um morador".