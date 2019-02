A PSP recebeu mais de 600 queixas por violência no namoro em seis anos, tendo 2018 totalizado o maior número de participações, 118, indicou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a PSP avança que as vítimas têm menos de 18 anos.

Das 607 participações por violência no namoro recebidas em seis anos pela PSP, 328 foram registadas por ex-namorados e 276 ocorreram entre namorados.

A Polícia de Segurança Pública registou 118 queixas em 2018, mais seis do que em 2017, quando deram entrada 112.

Em 2013, a PSP registou 70 participações, que subiram para 98 em 2014, voltando a subir para 106 em 2015 e desceram em 2016 para 103.

Os dados foram avançados numa altura em que a PSP está a realizar a operação “No Namoro Não Há Guerra”, com ações de sensibilização junto das escolas de ensino básico, terceiro ciclo e ensino secundário com o objetivo principal da prevenção da violência no namoro.

Esta operação nacional do programa Escola Segura é desenvolvida pela PSP junto da comunidade escolar desde o ano letivo 2014/2015, sempre na semana coincidente com o dia 14 de fevereiro (Dia dos Namorados), tendo alcançado um total de 57.300 alunos em 1.317 escolas.

Esta operação, que começou na terça-feira, termina a 19 de fevereiro.